Nzola-Inter neanche come quarta punta: visite con un altro club

Nzola non arriverà all’Inter neppure come quarta punta come nei giorni scorsi si era vociferato: sta già svolgendo le visite mediche con un altro club di Serie A.

SFUMATO − Nzola è un profilo che soprattutto nelle scorse settimane è stato accostato all’Inter. Visto bene come quarta punta per l’attacco di Simone Inzaghi che non è ancora al completo. Per approdare in nerazzurro, però, sarebbe dovuto prima eventualmente partire Joaquin Correa. Cosa che evidentemente non è accaduta, almeno fino a questo momento. Ma il colpo per l’attaccante classe 1996 è definitivamente sfumato. Nzola ha raggiunto la Fiorentina e sta svolgendo le visite mediche. Diventerà perciò presto un nuovo giocatore viola.