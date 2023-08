Taremi usato sicuro? Due elementi di convenienza per l’Inter

Mehdi Taremi torna in orbita Inter per rinforzare il reparto offensivo. E l’attaccante del Porto risulta particolarmente conveniente per due motivi specifici.

SGUARDO LATERALE – L’Inter continua a inseguire l’obiettivo di completare il reparto d’attacco. Sfumato definitivamente Romelu Lukaku, i nerazzurri sono concentrati su Folarin Balogun dell’Arsenal. Tuttavia il talento statunitense comporta costi simili a quelli del belga (minimo 35 milioni di euro). Pertanto il club nerazzurro continua a monitorare il mercato alla ricerca di ogni potenziale opportunità, specie se più conveniente. E una di queste risponde inevitabilmente al nome di Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto. Che di tutte le alternative emerse ha le carte più equilibrate in mano.

USATO SICURO – Taremi è un ottimo innesto per l’attacco dell’Inter dal punto di vista tecnico. Ma rischia di essere anche il più conveniente, considerando le alternative (anche Beto non costerebbe poco). In primis come costo del cartellino. Bisogna infatti ricordare non solo che Taremi ha 31 anni, compiuti lo scorso 18 luglio. Ma soprattutto il suo contratto col Porto scade il prossimo 30 giugno 2024. Pertanto la cifra richiesta dagli avversari dell’Inter negli ottavi della scorsa Champions League è semplicemente fuori mercato. Se il Porto vuole cederlo, la situazione contrattuale di Taremi impone pretese contenute. L’Inter troverebbe poi convenienza nell’ingaggio. Ad oggi l’iraniano guadagna 190mila euro lordi a stagione (fonte: capology.com), un importo più che migliorabile dai nerazzurri senza appesantire irrimediabilmente il bilancio.