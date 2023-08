Taremi solida alternativa a Balogun. L’Inter disegna un piano B – TS

Per l’attacco l’Inter prepara un piano d’emergenza a Balogun che porta il nome di Taremi. TuttoSport spiega la situazione dell’attaccante del Porto e non solo.

VALUTAZIONI – Dall’inizio del mercato si continua a leggere del forte interesse dell’Inter per Folarin Balogun, rimasto la primissima scelta nonostante l’inserimento di altri nomi sul mercato. Le difficoltà, soprattutto di carattere economico, però, non mancano. Per questo la dirigenza nerazzurra deve pensare anche a un piano di riserva, nel caso in cui non si riuscisse a portare a Milano l’anglo-americano. Secondo TuttoSport l’alternativa in attacco avanzata dall’Inter porta il nome di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano è sul mercato ma per cederlo il Porto pretende una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Nonostante il prezzo elevato alla dirigenza nerazzurra piace, anche più di Alvaro Morata, che non viene ancora del tutto escluso. A quest’ultimo, con una clausola da 20.5 milioni di euro, l’Inter dovrebbe pagare un ingaggio da 5-6 milioni di euro senza poter usufruire del Decreto Crescita.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini