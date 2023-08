Balogun non solo obiettivo dell’Inter! Un altro club fa sul serio

Balogun resta un obiettivo dell’Inter, ma non solo. Arrivano sempre più conferme sull’inserimento di un altro club che ha già presentato un’offerta Arsenal e vuole fortemente il giocatore.

CONCORRENZA IN ATTACCO – L’Inter continua a dialogare con l’Arsenal per il giovane Folarin Balogun, obiettivo dei nerazzurri escluso anche per la finale di Community Shield. In questa settimana la dirigenza si aspetta delle risposte per avere la situazione più chiara riguardo il futuro del giocatore, che secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, però, piace tanto anche al Monaco. I francesi lunedì hanno già presentato un’offerta all’Arsenal per sostituire Breel Embolo.

Fonte: Fabrizio Romano [Twitter]