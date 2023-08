Balogun aspetta indicazioni! Piano B? Inter di esperienza − CdS

Balogun rimane sempre l’obiettivo numero uno dell’attacco dell’Inter. Ma in lizza anche due nomi, che piacciono a Simone Inzaghi per esperienza e peso

PUNTA − Completato Samardzic, l’Inter adesso punta direttamente al centravanti. Balogun è in pole, ma c’è da convincere l’Arsenal, che nelle ultime ore ha detto no ad una proposta di 30 milioni del Monaco. Lo stesso americano, che spinge per andare all’Inter, aspetta adesso indicazioni da Arteta, in merito alla possibilità di essere o meno convocato alla prima giornata di Premier League contro il Nottingham Forrest. Intanto, in lizza rimangono anche Morata e Taremi. Lo spagnolo ha un bivio: rinnovare con l’Atletico Madrid oppure provare a ritornare in Italia. Entrambi rimangono due profili che piacciono a Inzaghi, che necessita di esperienza e peso.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia