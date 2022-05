Perisic, retroscena sull’addio all’Inter: già tutto deciso, ultima offerta inutile – SM

Perisic sta per lasciare ufficialmente l’Inter, Milano e l’Italia per realizzare il sogno di una vita. Come riportato da Sport Mediaset, le chance nerazzurre di convincerlo a restare sono sempre state pressoché nulle nonostante l’ultimo sforzo economico per il rinnovo last minute

LUNGO ADDIO – Nelle prossime ore Ivan Perisic diventerà un nuovo calciatore del Tottenham, che mette a segno il colpo a parametro zero. A vuoto i tentativi pubblici e privati di Simone Inzaghi (vedi articolo) per convincerlo a restare. Ma anche della dirigenza. L’ultima offerta formulata dall’Inter, infatti, era molto vicina ai 6 milioni di euro netti annui pretesi dall’esterno croato. Ma la decisione di Perisic non è stata solo economica ma anche e soprattutto di prospettive sportive in carriera. Come raccolto da Sport Mediaset, ad Appiano Gentile già si sapeva da inizio stagione che Perisic non avrebbe rinnovato per provare un’esperienza in Premier League. Poi qualcosa è cambiato. Per questo ha tenuto aperta ogni porta fino all’ultimo. E alla fine si è convinto solo grazie all’offerta del Tottenham e alla permanenza di Antonio Conte (vedi video) sulla panchina londinese. Un lungo addio che ora costringerà l’Inter a tornare sul mercato per completare la batteria di esterni a disposizione di Inzaghi.