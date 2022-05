Inter, l’input di Zhang: 60 milioni di utile! Lautaro Martinez centrale − Sky

L’Inter è chiamata ad un mercato autofinanziato. Morale della storia: prima fare cassa e poi comprare. L’input dalla società e da Zhang è di raccogliere almeno 60 milioni di utile. Per Sky Sport, Lautaro Martinez è considerato centrale nel progetto

INPUT − L’Inter deve fare cassa, almeno 60 milioni utile in arrivo dal mercato. Questo l’input della proprietà nei confronti dei dirigenti e uomini mercato nerazzurri. Come riporta Alessandro Sugoni, di Sky Sport, Lautaro Martinez è al momento dichiarato centrale nel progetto e dunque comprensibilmente incedibile. Tra i giocatori che hanno mercato ci sono i vari Skriniar, Bastoni e Barella. Tutto dipenderà ovviamente dalle offerte che arriveranno in Viale Liberazione. Serve comunque una cessione eccellente poiché i soli addii di Perisic, Ranocchia e dei sudamericani Vidal e Sanchez potrebbero non bastare.