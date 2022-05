VIDEO – Perisic lascia l’Inter per andare da Conte… ma occhio alla beffa PSG!

Perisic ormai ha scelto dove continuare la sua carriera dopo l’Inter. Ma probabilmente non ha scelto con chi… in panchina! Il nome di Conte, infatti, continua a essere accostato al PSG. Di seguito l’intervento del collega Gianluca Di Marzio, inviato a Parigi per Sky Sport

COPPIA NERAZZURRA – La scelta di Ivan Perisic di lasciare Milano per Londra può essere motivata. Il sogno dell’esterno croato è da sempre quello di giocare in Premier League. Cosa che potrà fare con la maglia del Tottenham nella prossima stagione. Ma con Antonio Conte sulla panchina? Nonostante le smentite, il nome dell’ex allenatore nerazzurro è ancora sul taccuino del Paris Saint-Germain (vedi video), che sogna il grande colpo proprio in panchina. Anche se altamente probabile, la sicurezza che i due si ritrovino a Londra ancora non c’è. Perisic, vale la pena lasciare l’Inter senza la certezza di essere allenato da Conte al Tottenham? Intanto il PSG ci prova…

