Chiellini: «Futuro radioso per Bastoni. Lo vedo 10-12 anni in Nazionale»

Chiellini, durante la conferenza stampa della Nazionale direttamente da Coverciano, ha parlato del futuro in Nazionale di Alessandro Bastoni. Nessun dubbio per l’ormai ex Juventus

EREDE − Chiellini incorona il difensore dell’Inter come guida della difesa della Nazionale: «Credo che Alessandro Bastoni abbia un futuro radioso dinanzi a lui. Glielo dico da tempo, da quando lo vidi per la prima volta. Sui nuovi non voglio sbilanciarmi, perché non li conosco bene. Bastoni deve solo giocare, sbagliare e migliorare: a 23 anni non si può essere perfetti, ma lui ha tutto per fare 10-12 anni in maglia azzurra».