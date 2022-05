Perisic non informa l’Inter ma Inzaghi, che tenta la mossa disperata – SM

Perisic chiude bruscamente la sua lunga avventura in maglia nerazzurra, scegliendo l’addio a parametro zero. E l’Inter, infastidita, ne viene a conoscenza per via indiretta. Come raccolto da Sport Mediaset, nemmeno il tentativo finale di Inzaghi è andato a buon fine

ADDIO FREDDO – Ormai manca solo l’annuncio ufficiale: Ivan Perisic è pronto a legarsi al Tottenham a parametro zero. La società inglese, allenata – almeno per il momento – dall’ex tecnico nerazzurro Antonio Conte (vedi video), ha già informato l’Inter dell’accordo raggiunto con l’attuale numero 14 nerazzurro. L’esterno croato, invece, ha informato solo Simone Inzaghi, che ha provato a fargli cambiare idea fino all’ultimo momento. Troppo tardi. Come riportato da Sport Mediaset, Perisic non ha mai risposto all’ultima proposta di rinnovo contrattuale dell’Inter, venuta a conoscenza della firma imminente con il Tottenham solo da Londra. In casa nerazzurra bisogna iniziare a lavorare al post-Perisic. O meglio, al vice del suo erede sulla fascia sinistra: piena fiducia a Robin Gosens (vedi focus).

Non solo Perisic, ecco tutte le notizie di mercato

