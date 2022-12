Lukaku vuole restare all’Inter, ma incertezza. Contatti sui rinnovi – Sky

Lukaku oggi tornerà finalmente in campo, nell’amichevole Reggina-Inter (vedi articolo). Sul belga si è espresso Demicheli a livello di mercato, con qualche dubbio in vista del 2023. A Sky Sport 24, il giornalista ha anche fatto il punto sulle questioni rinnovi oltre a Skriniar (vedi articolo).

CACCIA AL NUOVO PORTIERE − Marco Demicheli parla delle altre scadenze contrattuali nel 2023 in casa Inter, oltre a Milan Skriniar: «L’Inter ha delle scadenze nel nuovo anno con dei giocatori il cui contatto terminerà come Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian. Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti, si sta andando avanti. Il discorso è in stato avanzato soprattutto con Darmian. Poi c’è il caso di Samir Handanovic, con André Onana che è ormai il titolare. Bisogna capire se lo sloveno rinnoverà oppure se la società andrà a prendere un nuovo portiere a parametro zero. I nomi che circolano al momento sono quelli di Yann Sommer e Agustin Rossi del BocaJuniors».

SITUAZIONE DA VALUTARE − Demicheli si è poi espresso sul futuro di Romelu Lukaku: «C’è anche la questione Lukaku, che non è in scadenza di contratto ma terminerà il prestito con il Chelsea. La sua volontà è quella di rimanere ancora a Milano e ha sempre dichiarato che non è tornato per restare solo un anno. La volontà dell’Inter sarebbe quella di andare avanti con lui, ma solo con un altro prestito. Tutto comunque dipenderà dalle sue condizioni fisiche. I nerazzurri a oggi non hanno in programma di andare a ricomprare il cartellino di Lukaku dal Chelsea. Lo hanno venduto per 115 milioni un anno e mezzo fa e ora dovrebbero sborsarne almeno 60/70 per non far fare una minusvalenza al club inglese».