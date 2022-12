Impallomeni: «Zhang, volontà ma anche debito! L’Inter ha una cosa in più»

Zhang alla cena di Natale dell’Inter ha mandato messaggi importanti attraverso le sue dichiarazioni (vedi articolo). Secondo l’ex calciatore ora giornalista Impallomeni, intervenuto a TMW Radio, la volontà del giovane presidente interista è chiara ma serve comunque una soluzione. Poi qualche parola sulle chance scudetto.



ENTUSIASMO – Steven Zhang alla cena di Natale dell’Inter non si è risparmiato e ha mandato messaggi importanti sul futuro della società. Stefano Impallomeni analizza il tutto: «Vedendolo così, in versione abbastanza su di giri, è stata una festa in cui lui ha partecipato mandando dei messaggi. La comunicazione è fatta anche di gesti: la battuta, il brindisi, ha cantato l’inno. Io credo che i tifosi dell’Inter abbiano seguito con molta attenzione questa uscita. Penso ci sia la volontà a questo punto, nel senso che ha fatto vedere di essere contento di stare al timone dell’Inter però bisogna rifinanziare un debito. Le strade sono molteplici ma penso che prima o poi l’Inter troverà un partner se Zhang dovesse rimanere. Ci sono degli obiettivi sportivi e un debito da rifinanziare».

IL MIGLIORE – Impallomeni prende poi le difese di Giuseppe Marotta, accusato di operazioni di mercato non convincenti: «Se discutiamo anche Marotta sospendiamo ogni altro tipo di giudizio. Marotta è per distacco uno dei migliori dirigenti che abbiamo, è un dirigente sportivo e non si occupa della parte economica. La situazione dell’Inter è più o meno gravosa rispetto ad altri bilanci, ma insomma sono tutti su una barca che fa acqua dappertutto».

FORZA – Per finire, un commento sulla forza scudetto dell’Inter: «Se è credibile per una rimonta? Ci sono tante variabili e tanti se, per me deve ritrovare la forma dei migliori però rispetto alle altre concorrenti ha una forza impressionante. Non pareggia, deve trovare continuità e fare un filotto importante a patto che non abbia infortuni, che i migliori stiano bene e che soprattutto riesca a battere il Napoli il 4 gennaio».