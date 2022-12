Lukaku torna per Reggina-Inter: previsto minutaggio e fine dell’attesa

Lukaku è a disposizione di Inzaghi per Reggina-Inter di domani (vedi articolo). L’amichevole è una sorta di ripartenza per il numero 90, dopo una prima parte di stagione segnata da tanti problemi.

DI RIENTRO – Cinquantaquattro giorni dopo Romelu Lukaku torna a vestire la maglia dell’Inter, nell’amichevole contro la Reggina. Domani alle 18 previsto – finalmente – minutaggio anche per lui, dopo aver saltato la sfida di Siviglia col Real Betis di sabato scorso. Lukaku non scende in campo in nerazzurro dal 29 ottobre, nella vittoria per 3-0 contro la Sampdoria. Lì si procurò un nuovo infortunio, che sembrava dover essere di poco conto. Invece alla fine è rimasto fuori un altro mese, tornando per la seconda partita del Belgio ai Mondiali contro il Marocco. In Qatar Lukaku ha giocato anche la ripresa della sfida decisiva con la Croazia, diventata celebre per i tanti gol sbagliati: adesso torna di nuovo all’Inter, con obiettivo il Napoli.