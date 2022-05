Inter, tesoretto di mercato dai prestiti: da Pirola a Satriano, gli scenari – TS

L’Inter ha diversi giovani calciatori in prestito. Oltre a Pinamonti, vanno definite le situazioni di altri calciatori che potrebbero portare un “tesoretto” utile ai nerazzurri in chiave mercato

TESORETTO – L’Inter, in estate, dovrà definire la situazione di vari calciatori di rientro dai rispettivi prestiti. L’obiettivo del club è ottenere un “tesoretto” utile in chiave mercato e che possa permettere al club nerazzurri di evitare cessioni eccellenti. Da monitorare, quindi, le situazioni di Di Gregorio e Pirola, in prestito al Monza: in caso di promozione in A del club lombardo, l’Inter incasserebbe circa 10 milioni. Anche Esposito può lasciare i nerazzurri: il Basilea, infatti, può riscattarne il cartellino per 8 milioni. Particolare attenzione, inoltre, alle situazioni relative ad Agoumé e Satriano, entrambi reduci da un’esperienza positiva al Brest: potrebbero rientrare in nerazzurro o fare un altro anno in prestito ma, in caso di offerta irrinunciabile, scrive Tuttosport, sarebbe dura per l’Inter dire di no ad un’eventuale cessione.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna