Inter, i conti migliorano ma si rischia cessione importante: i nomi – TS

L’Inter, grazie ai risultati sportivi, sta migliorando anche la sua situazione di bilancio. Secondo Tuttosport, però, visti i paletti imposti da Suning, il club potrebbe dover sacrificare almeno una pedina eccellente

RISCHIO – L’Inter, grazie ai risultati sportivi, sta migliorando la sua situazione di bilancio. La sola Coppa Italia ha portato in dote al club circa 10 milioni di euro, ossigeno per il club ed un’entrata, spiega Tuttosport, che ad inizio stagione non era preventivata. Ma, secondo il quotidiano, le nuove entrate potrebbero non bastare ad evitare una cessione eccellente. Il principale indiziato a partire, che farebbe rientrare subito il club nerazzurro nei paletti imposti da Suning, è Lautaro Martinez. L’argentino è il calciatore che potrebbe attirare le maggiori offerte, ma non è il solo a rischiare: in caso di maxi-offerta si potrebbero valutare le cessioni di uno fra Skriniar, Bastoni, Barella.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini