Pinamonti destinato a lasciare l’Inter, ma non è il solo: il piano del club – TS

Andrea Pinamonti, attualmente in prestito all’Empoli, sta disputando un’ottima stagione. L’Inter spera di ricavare un “tesoretto” dalla sua cessione. Ma non è il solo destinato a lasciare il club, secondo Tuttosport

TESORETTO – L’Inter vuole evitare di vivere un’altra estate difficile come quella scorsa. L’obiettivo del club, spiega Tuttosport, è quello di evitare cessioni eccellenti che possano indebolire la rosa (vedi articolo). Per farlo, la dirigenza nerazzurra, spera di raggiungere gli obiettivi di bilancio imposti dalla proprietà con delle operazioni “minori”. Uno dei principali indiziati a lasciare i nerazzurri è Andrea Pinamonti: l’attaccante, attualmente in prestito all’Empoli, ha segnato 13 gol in Serie A e, secondo il club, non può valere meno di 25 milioni. Si cercherà di fare cassa anche con Dalbert e Lazaro. Il primo, attualmente in prestito al Cagliari, dovrebbe tornare a Milano con i sardi che non dovrebbero esercitare il diritto di riscatto da 7 milioni. Discorso simile per Lazaro, a bilancio per 8 milioni, che non ha convinto al Benfica.

Fonte: Tuttosport