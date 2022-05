Dybala, spunta Mourinho tra l’Inter e la Joya: i piani e i limiti della Roma – CdS

Dybala a parametro zero sa di poter essere il colpo dell’estate. Le opzioni non mancano in Italia, dove all’Inter sembra essersi aggiunta la Roma di Mourinho. Come analizzato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la società giallorossa ha un piano ma anche dei limiti

SOGNANDO LA JOYA – La suggestione Paulo Dybala alla Roma, finora ipotizzata solo dal Corriere dello Sport (vedi articolo), può diventare possibilità grazie a José Mourinho, che ha già parlato con l’attaccante argentino. Il tecnico portoghese chiede ai Friedkin il salto di qualità per puntare alla qualificazione in UEFA Champions League nella prossima stagione. Dopo aver passato diverse settimane a immaginarsi all’Inter, Dybala ha aperto all’ipotesi Roma. Che sogna il colpo a parametro zero ma conoscere i suoi limiti. Come evidenziato dal collega Roberto Maida, la società giallorossa non può offrire 8-9 milioni di euro netti a stagione a Dybala. Inoltre, il tetto fissato dalla proprietà per le commissioni agli agenti – non oltre il 10% del contratto stipulato – rischia di bloccare sul nascere ogni trattativa. Ecco perché l’Inter, che può garantire da subito la Champions League a Dybala, resta in corsa per l’attaccante argentino in Italia. L’addio alla Juventus a parametro zero è l’unica certezza su Dybala, oggi. In attesa di proposte più concrete dall’estero…

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida

