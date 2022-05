Cagliari, si cerca l’impresa contro l’Inter: l’iniziativa del club per i tifosi – TS

Cagliari-Inter andrà in scena domenica alle 20:45. Per i sardi si tratta di una sfida cruciale in chiave salvezza. Il club rossoblù, per tal motivo, sta portando avanti un’interessante iniziativa per i suoi tifosi

IMPRESA – Cagliari-Inter sarà una sfida importante per entrambe le squadre. I padroni di casa devono fare l’impresa per rimanere aggrappati alla Serie A, i nerazzurri devono vincere per continuare a sperare nello scudetto. Per provare a fare l’impresa, il club sardo, secondo quanto riferisce Tuttosport, ha invitato tutti i suoi supporter di vestirsi di rossoblù in occasione della sfida. Le sciarpe e le bandiere del club, inoltre, saranno messe in vendita a 5 €. Un’iniziativa non banale, spiega il quotidiano, che mira a sovvertire il gap presente fra le due formazioni che potrebbero dare vita ad una sfida fra “Davide e Golia”.

Fonte: Tuttosport – Sergio Demuru