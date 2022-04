Inter, in estate restyling al centrocampo: in tre sicuri dell’addio – TS

L’Inter è al lavoro sul mercato. In vista della prossima stagione il club nerazzurro potrebbe rivoluzionare il centrocampo. Le ultime da Tuttosport

AL LAVORO – Uno degli obiettivi dell’Inter per la prossima sessione di mercato è quello di fare un vero e proprio restyling del centrocampo. Secondo Tuttosport, gli unici sicuri della permanenza sono i tre titolari: Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, anche se sul centrocampista italiano potrebbe piombare il Paris Saint-Germain (vedi articolo). Vecino, con il contratto in scadenza, dovrebbe salutare. Vidal, su cui c’è il Flamengo, andrà via. Anche Sensi, che rientrerà dal prestito dalla Sampdoria, non rientra nei piani della società e lascerà l’Inter. In bilico anche il futuro di Gagliardini. In entrata si lavora su Ceballos e su tre calciatori del Bologna di Mihajlovic.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati