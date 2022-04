Conte detta le condizioni al PSG: richiesti Barella ed un ex Inter – TS

Antonio Conte potrebbe approdare al Paris Saint-Germain come nuovo allenatore. L’attuale allenatore del Tottenham, però, detta delle condizioni: fra queste c’è l’acquisto di Nicolò Barella dall’Inter

RICHIESTE – Antonio Conte potrebbe subentrare a Mauricio Pochettino alla guida del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, per approdare a Parigi, l’allenatore avrebbe richiesto due pedine fondamentali, due “soldati” pronti ad seguirlo ovunque: si tratta di Nicolò Barella e di Romelu Lukaku. “Big Rom” preferirebbe tornare in Italia, proprio all’Inter, ma i costi dell’ingaggio e del cartellino sembrano proibitivi. Molto, però, dipenderà dagli avvicendamenti in panchina e al livello dirigenziale nel Chelsea. Per Barella, invece, secondo il quotidiano, servirebbero almeno 60 milioni. Una cifra che potrebbe far tentennare il club nerazzurro obbligato, scrive Tuttosport, a sacrificare un big per chiudere il mercato con un attivo di 70 milioni.

Fonte: Tuttosport – Antonio Moschella