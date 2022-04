Bologna-Inter, Bastoni torna dal 1′. Ballottaggio in attacco: la probabile formazione – CdS

Bologna-Inter andrà in scena questa sera alle 20:15 presso lo Stadio Renato Dall’Ara per il recupero della ventesima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, considerando il discorso infortunati, in difesa torna Alessandro Bastoni. Solito ballottaggio in attacco.

PROBABILE FORMAZIONE – Bologna-Inter, finalmente si gioca! Concentrazione massima per il tanto atteso recupero della ventesima giornata, decisivo per provare il sorpasso (+1) dal Milan attualmente primo in classifica a due punti di distanza. Simone Inzaghi conosce bene l’importanza di questa partita e per questo motivo ci si aspettano pochissimi cambi rispetto la grande prestazione messa in mostra sabato in casa contro la Roma. In difesa, difatti, torna Alessandro Bastoni al posto di Federico Dimarco, autore anche lui di una grandissima prestazione. Per il resto tutto confermato con il solito Samir Handanovic tra i pali, Stefan de Vrij e Milan Skriniar a completare il reparto. Linea di centrocampo tutta confermata da Denzel Dumfries, fino a Ivan Perisic (soprattutto con Robin Gosens fuori per infortunio). In attacco, invece, qualcosa potrebbe cambiare. Conferma per quanto riguarda Lautaro Martinez, ma come evidenziato già questa mattina (vedi QUI), il ballottaggio è aperto tra Edin Dzeko e Joaquin Correa, con Alexis Sanchez terzo incomodo ma non del tutto fuori dalle possibili scelte del mister.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic (C); Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti