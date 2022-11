La gara dei due obiettivi di mercato dell’Inter in Inghilterra-Stati Uniti

Gara senza reti quella tra Inghilterra e Stati Uniti. Il match finisce 0-0 (vedi report), in campo c’erano due obiettivi di mercato dell’Inter.

90 MINUTI – In campo nella gara tra Inghilterra e Stati Uniti c’erano due obiettivi nerazzurri. Si tratta di Yunus Musah (vedi focus) e Christian Pulisic. Entrambi hanno giocato per novanta minuti, la loro prestazione non è però bastata per arrivare ai tre punti. Entrambi a gennaio potrebbero salutare i loro club, con Pulisic che potrebbe essere l’ennesimo affare tra Inter e Chelsea (vedi articolo).

NUMERI – Novanta minuti per entrambi e un’ottima prestazione, ma non abbastanza. La gara di Pulisic non va oltre la traversa. 54 tocchi del pallone, 23 passaggi ma nessun tiro in porta: 2 fuori e 2 bloccati. Oggi meglio in fase difensiva, dove ha vinto l’unico contrasto aereo e ne ha vinti 6 su 9 a terra. Sono poi due i dribbling riusciti. Più complicata invece la partita del giocatore del Valencia. Sono 46 i tocchi e 28 invece i passaggi. Un solo tiro in porta e appena 3 contrasti vinti sugli 8 tentati