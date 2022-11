Marini: «Lukaku non sarà determinante al Mondiale. Skriniar, sono sereno»

Marini, bandiera nerazzurra vincitore di un campionato, due Coppe Italia e una Coppa Uefa, ha parlato di due giocatori molto importanti per l’Inter: Lukaku e Skriniar

DUE PROTAGONISTI − L’ex nerazzurro Gianpiero Marini si è espresso su Lukaku e Skriniar: «Lukaku, seconda parte di stagione senza ricadute? Preoccupato perché tre mesi di assenza sono tantissimi soprattutto per un giocatore di stazza come lui. Non credo che al Mondiale possa essere determinante. Skriniar? Sono sereno. Da come si comporta in campo. Poi nel calcio può succedere di tutto ma lo vedo all’Inter ancora per anni. Se lo dovessimo perdere potremmo incorrere a delle difficoltà, è il nostro perno difensivo». Le sue parole a Radio Nerazzurra.