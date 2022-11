Fabbian stupisce in Serie B, Inter credici: ecco cosa può portarti!

L’Inter gongola e può essere soddisfatta di uno dei suoi pezzi pregiati provenienti dalla Primavera. Si parla proprio di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 in prestito secco in Serie B, precisamente nella Reggina di Filippo Inzaghi.

FUTURO – L’Inter non può che essere estremamente felice dell’andamento del suo gioiello classe 2003 in prestito. Giovanni Fabbian stupisce sempre di più con la Reggina di Filippo Inzaghi e diventa il prescelto per il futuro centrocampo dell’Inter. Domenica la squadra calabrese tornerà anche in campo (vedi articolo). Questa è la sua prima stagione a livello professionistico e i numeri già dimostrano il valore del calciatore. Il talento interista di 19 anni ha disputato il 100% delle partite della sua squadra da titolare, totalizzando perciò 13 presenze e segnando addirittura 4 volte. Lo scorso anno Fabbian è stato il fulcro del centrocampo con il suo ex compagno Cesare Casadei (ora al Chelsea), andando in rete ben 9 volte tra Uefa Youth League e campionato di Primavera 1. Ora si gode il buon momento e già pensa al suo futuro al servizio di Simone Inzaghi.

Giovanni Fabbian, un futuro da scrivere con l’Inter

SCHEDA TECNICA – Giovanni Fabbian continua a sorprendere in Serie B, ma cosa può portare realmente all’Inter di Simone Inzaghi il giovane centrocampista? Il talento classe 2003 ha tutte le doti tecniche e qualitative di un trequartista, infatti il suo apporto in termini realizzativi è notevole. Sempre presente in zona offensiva e adatto anche per giocare più basso nel centro del campo. Con Filippo Inzaghi Fabbian ha dovuto giocare da mezzala, ma si è ambientato alla perfezione. Inserimenti continui e pericolosi per le difese avversarie, imprevedibilità e sacrificio per i suoi compagni. Il calciatore di proprietà dell’Inter ha buone doti palla al piede, è spesso efficace nelle verticalizzazioni e accompagna il gioco nella mediana. Le qualità per tornare in maniera fissa al suo club di appartenenza ci sono, cosa farà la dirigenza nerazzurra questa volta?