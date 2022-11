Inghilterra-Stati Uniti a reti inviolate. Un obiettivo Inter in campo 90′

Termina 0-0 Inghilterra-Stati Uniti, gara valevole per la seconda giornata del girone B dei Mondiali. Per la qualificazione agli ottavi di finale, tutto rimandato alla terza e ultima giornata. In campo per tutta la partita un obiettivo dell’Inter.

RETI INVIOLATE – Non si fanno male Inghilterra e Stati Uniti, che si fermano sullo 0-0. Una partita con non moltissime emozioni e con gli americani leggermente meglio. Specialmente nel primo tempo, quando Christian Pulisic colpisce la traversa in quella che è, a conti fatti, la più grande occasione della partita creata da entrambe le squadre. Nel recupero è Harry Kane con un gran colpo di testa a sfiorare la rete, ma la sfera finisce a lato di poco. In campo Yunus Musa per tutta la partita, osservato speciale dell’Inter. Ora tutto rimandato all’ultima giornata, dove l’Inghilterra (4 punti) affronta il Galles (1 punto) e gli Stati Uniti (2 punti) affronteranno l’Iran (3 punti).