Inter, due giocatori da piazzare (in prestito) nel mercato di gennaio

Il mercato dell’Inter a gennaio si concentrerà anche e soprattutto sulle cessioni. Di cui due, su tutte, in prestito. Si tratta di Sebastiano Esposito – ritornato dopo mezza stagione all’Anderlecht – e Dalbert.

PRESTITI DA PIAZZARE – In vista del mercato di gennaio, in casa Inter si cercherà di tagliare ulteriormente i costi. Due su tutti sono i giocatori da piazzare in prestito. Uno di questi è Sebastiano Esposito, tornato alla base dopo una disastrosa prima metà di stagione con la maglia dell’Anderlecht. L’attaccante nerazzurro potrebbe accasarsi in Italia, magari anche in Serie B, per provare a rilanciare la sua ancor giovane carriera dopo l’ultima negativa esperienza. L’altro giocatore che l’Inter cercherà di far partire in prestito è invece Dalbert (vedi TG). Rientrato dall’infortunio al ginocchio rimediato la scorsa estate, l’esterno brasiliano potrebbe tornare al Cagliari. Con la speranza, per i nerazzurri, che riesca a rivalutarsi per essere definitivamente ceduto la prossima estate.