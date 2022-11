Brozovic, poca benzina nelle gambe: possibile riposo (parziale) con il Canada

Marcelo Brozovic è rimasto in campo per tutta la partita nella gara pareggiata dalla Croazia 0-0 contro il Marocco. Come da commento del Commissario Tecnico Zlatko Dalic (vedi articolo), il centrocampista dell’Inter ha però mostrato di non essere al massimo della condizione. Possibile riposo (parziale) nella gara con il Canada.

NON IN FORMA – Per la Croazia la prossima sfida contro il Canada, in programma domenica alle 17 (ore italiane) è già importantissima. Con un solo punto all’attivo, la nazionale guidata da Zlatko Dalic dovrà per forza ottenere i tre punti per puntare agli ottavi di finale della competizione. Per farlo, servirà una squadra al massimo della forma. Ecco perché Marcelo Brozovic potrebbe partire dalla panchina, anche in vista poi della difficile gara alla terza giornata contro il Belgio. Proprio il Commissario Tecnico ha sottolineato come, nello 0-0 contro il Marocco, il centrocampista dell’Inter abbia mostrato di non essere al massimo. Sebbene sia rimasto in campo per tutta la durata della gara.

INDICAZIONE – Insomma, l’infortunio in Nations League di fine settembre e gli spezzoni di partita nel finale della prima parte di stagione con l’Inter, non hanno permesso a Marcelo Brozovic di trovare ancora il suo ritmo partita ottimale. Considerato che si tratta di uno degli uomini di punta del centrocampo della Croazia di Dalic, normalmente sarebbe difficile pensare che possa restare in panchina nella prossima gara. Ma è anche vero che proprio il Commissario Tecnico ha sottolineato le difficoltà del giocatore nerazzurro contro il Marocco. In vista di domenica, uno spezzone di gara a riposo potrebbe non essere quindi così clamoroso.