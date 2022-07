Casadei, non solo Torino: una seconda squadra lo chiede all’Inter – CdS

Il nome di Casadei è finito nelle dinamiche di mercato, essendo indicato come una possibile contropartita per Bremer (vedi articolo). L’Inter, spiega il Corriere dello Sport, non vuole però perdere il controllo del giocatore e c’è anche un’altra squadra su di lui oltre al Torino.



RICHIESTO – Cesare Casadei ieri si è unito al gruppo dell’Inter in ritiro ad Appiano Gentile (vedi articolo). Il centrocampista, che ha vinto da protagonista il Campionato Primavera 1 un mese fa, è pronto al salto fra i professionisti ma non è certo che lo inizierà in nerazzurro. Oltre al Torino, per il quale si parla di contropartita tecnica nell’affare Gleison Bremer, il Corriere dello Sport fa il nome del Sassuolo come possibile destinazione per Casadei. Giovanni Carnevali lo ha richiesto assieme ad Andrea Pinamonti (vedi articolo), ma Giuseppe Marotta non lo lascia così facilmente. Per Casadei l’Inter, in caso di cessione, inserirebbe la recompra.

Fonte: Corriere dello Sport – and. ram.