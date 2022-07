Bremer impaziente per l’Inter! Agente in arrivo: una richiesta al Torino – CdS

Bremer all’Inter al momento non si sblocca, nonostante la volontà del difensore del Torino di trasferirsi in nerazzurro. Come scritto dal Corriere dello Sport oggi in edicola, è in arrivo l’agente del giocatore in Italia.

GLI SVILUPPI – Giovedì Inter e Torino si sono viste per Gleison Bremer. Un incontro ancora esplorativo, per capire quanto ancora i granata abbiano intenzione di mantenere alta l’asticella sulla valutazione. Da gennaio il brasiliano potrà liberarsi per quindici milioni, nonostante ciò Urbano Cairo è ancora fermo sopra i quaranta. Eppure, come indica il Corriere dello Sport, il difensore ha già rifiutato il Tottenham e non accetterà alternative da questo mercato. L’offerta di Piero Ausilio per Bremer è un prestito con obbligo di riscatto, per una cifra totale fra ventotto e trenta milioni bonus compresi. Il quotidiano indica come il centrale sia impaziente, tanto che il suo agente è atteso in Italia e parlerà con Cairo per sbloccare la trattativa. L’intenzione di Bremer è andare all’Inter, ma chiede di non essere prigioniero del Torino e di andare via senza forzature, avendo già agevolato i granata rinnovando qualche mese fa. A completare il quadro può essere Cesare Casadei: per avere l’OK per inserirlo come contropartita nell’affare Bremer possibile un accordo per sette-otto milioni con recompra nel 2024.

Fonte: Corriere dello Sport – and. ram.