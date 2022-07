Scamacca al PSG favore indiretto all’Inter: Sassuolo a Milano per il sostituto – CdS

Scamacca per diverso tempo sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter, ora invece molto probabilmente andrà al PSG. Un sorpasso che però può comunque aiutare i nerazzurri, perché il Corriere dello Sport vede il Sassuolo pronto ad andare a Milano per il sostituto.

L’INTRECCIO – Si torna a inserire Gianluca Scamacca nei discorsi legati all’Inter, stavolta però non per un trasferimento. L’attaccante classe ’99 in inverno sembrava ormai destinato a vestire il nerazzurro, poi non se n’è più fatto nulla anche per il ritorno di Romelu Lukaku. Ora il Sassuolo sta trattando col PSG e c’è fiducia perché l’affare si chiuda in tempi brevi. Il Corriere dello Sport parla di una proposta da quaranta milioni più bonus che manderebbe Scamacca a Parigi, ma non solo. I neroverdi hanno già avvisato l’Inter che, una volta ultimata la cessione, farebbero un’offerta per Andrea Pinamonti. Su di lui ci sono Atalanta e Monza, una corsa a tre che può essere d’aiuto ai nerazzurri per scatenare un’asta e alzare il prezzo. A giorni prevista la chiusura del trasferimento di Scamacca, che in questo senso può dare una mano sulle uscite.

Fonte: Corriere dello Sport – and. ram., Franco Esposito, Eleonora Trotta