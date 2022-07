Skriniar a ore atteso ad Appiano Gentile: ritrova l’Inter per quanto?

Oggi è previsto, salvo ribaltoni dell’ultimo momento, il ritorno di Skriniar ad Appiano Gentile. Il difensore per ora resta all’Inter e di certo non ai margini, ma il PSG non ha mollato la presa.

RITORNO MOMENTANEO O DEFINITIVO? – Un paio di settimane fa sembrava che per Milan Skriniar il trasferimento al PSG fosse cosa fatta. Invece oggi, domenica 10 luglio, il difensore slovacco è a tutti gli effetti nella rosa dell’Inter e torna a Milano. Nelle prossime ore sarà ad Appiano Gentile, probabile si alleni subito agli ordini di Simone Inzaghi. Un segnale di come Skriniar non sia trattato né come un esubero (non ci sono motivi reali per farlo…) né come un giocatore in svendita (altrimenti sarebbe già andato via a prezzo di saldo). La situazione è chiara: finché da Parigi non arriverà un rilancio serio il difensore rimarrà a Milano. Già i prossimi giorni saranno decisivi in tal senso, dopo che l’incontro a Milano di venerdì non ha portato l’offerta giusta (vedi articolo). E la speranza è che, in un modo o nell’altro, per Skriniar alla fine ci sia un dietrofront che lo trattenga all’Inter…