Lukaku subito a lucido: da Inter-Milanese ottime sensazioni e un desiderio – CdS

Lukaku ieri ha potuto di nuovo vestire la maglia dell’Inter, seppur ancora solo quella da allenamento, nel test con l’FC Milanese finito 10-0 (vedi highlights). Il Corriere dello Sport si sofferma sulla condizione fisica del belga.

IN MIGLIORAMENTO – Dall’allenamento congiunto di ieri, Inter-Milanese, arrivano subito delle sensazioni positive sulla forma di Romelu Lukaku. Tornato ad Appiano Gentile venerdì, dopo essersi allenato in Sardegna con il preparatore atletico del Belgio (e per qualche giorno pure André Onana), il belga ha subito messo minuti nelle gambe nella prima sgambata stagionale, in attesa del Lugano martedì. Per lui l’assist dell’1-0 di Joaquin Correa e poi un gol personale. Di fatto il primo dal rientro all’Inter, anche se non si può parlare di amichevole “ufficiale”. Per il Corriere dello Sport già ritrovata l’intesa con Lautaro Martinez, come se non si fossero mai separati, in aggiunta tanti suggerimenti per i compagni anche gridando. La condizione fisica di Lukaku, pur non ancora quella ottimale, appare già migliore rispetto a quando arrivò nel 2019 con Antonio Conte. Saranno ora le prossime settimane a metterlo al 100% in vista dell’esordio, Lecce-Inter (anche tre anni fa debuttò sfidando i pugliesi). Dal primo test subito un segnale di Lukaku: il suo desiderio è cancellare la stagione al Chelsea e la rivalsa nei confronti di Thomas Tuchel.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti