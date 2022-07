Mourinho sfida l’Inter su Dybala: lo vuole alla Roma! Una preferenza – CdS

Si parla di nuovo di Dybala alla Roma, visto che l’Inter non ha chiuso e che non ci sono stati sviluppi nelle ultime settimane. Il Corriere dello Sport indica l’argentino come una richiesta precisa di Mourinho.

IL RIVALE ORA È L’EX – La Roma pensa di cedere Nicolò Zaniolo e il suo sostituto, almeno nelle idee di José Mourinho, si chiama Paulo Dybala. Un’operazione difficile, perché prima serve che vada via il classe ’99, ma che il tecnico portoghese vuole a tutti i costi. Il Corriere dello Sport spiega come anche i giallorossi siano in una situazione di attesa, così come l’Inter. Dybala fra qualche giorno tornerà in Italia, ma è previsto che vada a Torino ad allenarsi con un preparatore personale. La Roma si augura di riuscire a cedere Zaniolo prima che la Joya si accordi con un altro club, per poter presentare un’offerta concreta. La preferenza dell’argentino resta l’Inter, bloccata però dalle mancate partenze in attacco. Per questo Mourinho ha accantonato le opzioni Andrea Belotti e Wilfried Zaha: ritiene che Dybala sia il partner giusto per Tammy Abraham e vuole sfidare l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida