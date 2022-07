Inter, Inzaghi ritrova in ritiro due ‘big’ della Primavera: il gruppo si riempie

L’Inter continua il suo ritiro precampionato ad Appiano Gentile. Quarto giorno di lavori per la squadra di Simone Inzaghi. Rientrati al quartier generale nerazzurro anche due giocatori della Primavera

RIENTRI − Giorni di lavoro in casa Inter. Il gruppo a disposizione di mister Inzaghi si riempie giorno dopo giorno. Dopo il terzetto di arrivi della giornata di ieri, ossia Lukaku, Lautaro Martinez e Joaquin Correa, l’Inter ha ritrovato ad Appiano Gentile anche due giocatori della Primavera Scudettata: Cesare Casadei e Giovanni Fabbian. I due big della squadra di Cristian Chivu hanno raggiunto da poche ore il ritiro dopo le vacanze prolungate. I due, infatti, sono stati impegnati in Nazionale under 19 per l’Europeo di categoria. Casadei rimane protagonista in ottica mercato, il Torino lo richiede nell’affare Gleison Bremer.