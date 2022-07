Inter in campo contro la Milanese, primo tempo finito: due nuovi in gol!

L’Inter sta disputando un allenamento congiunto con la Milanese. Il primo tempo è appena terminato con i nerazzurri che hanno chiuso in vantaggio. In gol, due nuovi giocatori

SET CHIUSO − Inter- Milanese 6-0 a fine primo tempo. Ad Appiano Gentile si sta disputando una partitella tra i nerazzurri e la squadra di promozione meneghina. In gol anche due nuovi giocatori: Romelu Lukaku e Kristjan Asllani. In rete sia Joaquin Correa che Lautaro Martinez (doppietta per il Toro) più il giovane difensore della Primavera, Fontanarosa. Set chiuso alla Pinetina.