Pinamonti, corsa a due (o a tre). L’Inter fa il prezzo e una cautela – CdS

Pinamonti ieri ha segnato un gol nell’allenamento congiunto Inter-Milanese (vedi highlights), ma a breve dovrebbe andare via. Su di lui ci sono alcune squadre, col Corriere dello Sport che fa il punto.

IN USCITA – Andrea Pinamonti è tornato all’Inter dal prestito all’Empoli, ma solo di passaggio. Su di lui, come da notizia di stamattina del Corriere dello Sport (vedi articolo), si è inserito il Sassuolo che lo ha individuato per rimpiazzare Gianluca Scamacca richiesto dal PSG. L’Atalanta al momento sarebbe la preferenza dell’attaccante, ma i bergamaschi non hanno ancora liberato spazi nel proprio reparto offensivo. Su Pinamonti si è di nuovo inserito il Monza, che spinge per averlo. L’Inter può scendere a quindici milioni come valutazione, ma Giuseppe Marotta ha fatto una richiesta: per cautelarsi vuole la recompra in modo da monitorare ancora la crescita di Pinamonti.

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Esposito, Eleonora Trotta