Pirola-Salernitana, visite mediche già svolte: l’accordo con l’Inter – CdS

Per Pirola alla Salernitana manca solo l’annuncio ufficiale. L’Inter e i campani hanno già raggiunto un accordo, tanto che il Corriere dello Sport rivela come il difensore abbia già svolto le visite mediche.

USCITA SICURA – Lorenzo Pirola sarà un giocatore della Salernitana in tempi molto brevi. È atteso il comunicato ufficiale delle due squadre, con l’Inter che si è accordata per mandarlo in Campania. Il Corriere dello Sport comunica come il classe 2002 abbia già svolto le visite mediche, ieri mattina. Per Pirola passaggio in granata in prestito con obbligo di riscatto condizionato, ma l’Inter mantiene la recompra.

Fonte: Corriere dello Sport – and. ram., Franco Esposito, Eleonora Trotta