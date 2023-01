Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 29 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Nome nuovo per la difesa in caso di necessità di un intervento immediato: si parla anche di Victor Lindelof del Manchester United (vedi articolo). Il principale resta però Tiago Djalò, sul quale il Lille tiene duro a gennaio. Sembrano esserci invece meno possibilità per Chris Smalling, in scadenza di contratto con la Roma.

ENTRATE UFFICIALIZZATE − Alem NEZIREVIC (D, Motala AIF)

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − Si torna a parlare di Milan Skriniar via dall’Inter entro martedì. Il PSG è tornato alla carica dopo la partita con la Cremonese, presentando una nuova offerta per averlo subito (vedi articolo). Questo nonostante il difensore abbia già firmato il contratto a parametro zero (vedi articolo), anche se c’è chi sottolinea come questo non possa avvenire prima di mercoledì (vedi articolo). La sensazione è che questi ultimi tre giorni di calciomercato invernale potranno regalare sviluppi anche abbastanza pesanti sul fronte Skriniar.

USCITE UFFICIALIZZATE − Alessandro CIARDI (C, andato via a parametro al Salisburgo), Alessandro SILVESTRO (D, in prestito all’Aquila Montevarchi), Franco CARBONI (D, in prestito al Monza), Andrei Ionut RADU (P, in prestito all’Auxerre)