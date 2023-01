Skriniar, offerta all’Inter arrivata dopo la partita. Già impegnato col PSG – Sky

Skriniar andrà al PSG, questo ormai si è capito, con l’Inter che deve scegliere se privarsene entro tre giorni o a fine stagione. Di Marzio, dopo l’annuncio della firma già avvenuta (vediarticolo), aggiunge un dettaglio su quando è arrivata l’offerta. Ne ha parlato a Sky Calcio Show – L’Originale.

TENTATIVO IMMEDIATO – Gianluca Di Marzio aggiorna sulla corsa francese al difensore in uscita dall’Inter: «Il PSG non solo ha fatto firmare il contratto a Milan Skriniar. Dall’1 gennaio i giocatori che sono in scadenza al 30 giugno possono già firmare un contratto preliminare da luglio, quindi Skriniar si è già impegnato col PSG. Ha detto all’Inter se glielo può dare ora, dopo la partita è arrivata quest’offerta che credo sia da dieci milioni. L’Inter, da quello che ho capito, darebbe Skriniar ora a venti milioni. Poi se accetterà quindici o diciotto non lo so, ma lo valuta venti milioni per privarsi di Skriniar ora».