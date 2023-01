VIDEO – Empoli-Torino 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Torino, anticipo della ventesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



LA FRENATA – Empoli-Torino 2-2 nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A. L’Empoli, dopo aver battuto l’Inter lunedì sera, si illude di fare un altro risultato ma si fa riprendere nel finale. Un colpo di testa di Sebastiano Luperto, su calcio d’angolo di Razvan Marin al 37′, sblocca la situazione in favore dei toscani. Gol simile a quello di Tyronne Ebuehi nella scorsa gara in casa con la Sampdoria. Il Torino sfiora il pareggio all’ora di gioco, con una splendida acrobazia di tacco di Samuele Ricci sul palo. Forte pressione ospite, con Ricci ancora vicino all’1-1 al 65′ su tiro da fuori sull’esterno della rete. Dal possibile 1-1 si passa al 2-0 al 69′, con uno spettacolare destro di Marin che si insacca all’incrocio dei pali, imparabile. Sembra finita, anche perché l’Empoli colpisce nel momento migliore del Torino. Ma all’82’ proprio il grande ex Ricci, alla terza occasione, sfrutta una palla prolungata da Perr Schuurs e in girata dall’altezza del dischetto accorcia. Passano tre minuti e Antonio Sanabria, con un sinistro secco dal limite, trova il fondamentale pareggio. Il Torino potrebbe pure vincerla al 90′, ma Aleksej Miranchuk colpisce il palo con un morbido sinistro a giro.

Video con gli highlights di Empoli-Torino dal canale ufficiale YouTube dell’Empoli.