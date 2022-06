Bremer-Inter, in arrivo l’incontro: due contropartite ma una valutazione – CdS

Bremer è il principale nome per l’Inter in difesa se dovesse partire uno dei titolari, viste le voci su Skriniar (vedi articolo). Secondo il Corriere dello Sport nei prossimi giorni ci sarà un incontro col Torino.

FASE DI VALUTAZIONE – C’è sempre Gleison Bremer in testa ai pensieri dell’Inter per rinforzare la difesa. Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, venerdì sera ha confermato l’interesse ma anche come ci siano altre squadre sul difensore brasiliano (vedi articolo). Nella settimana che sta per cominciare, come informa il Corriere dello Sport, previsto un incontro con l’intermediario che segue la vicenda. Col Torino finora non si è arrivati all’affondo decisivo, che però potrebbe arrivare una volta capito chi lascerà i nerazzurri in difesa. Per arrivare a Bremer ci sarebbero anche due contropartite, Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti oltre a dei giovani, ma per ora Urbano Cairo non apre a questa possibilità. Su Federico Dimarco, gradito al tecnico Ivan Juric, c’è invece il veto da parte di Simone Inzaghi. A giorni su questo fronte presumibile comunque un’accelerata. Con una valutazione: a gennaio Bremer si potrà liberare per una clausola fissata a meno di quindici milioni, perciò l’Inter può anche provare a ottenere uno sconto sulla valutazione (superiore) attuale.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



