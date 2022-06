Skriniar-PSG, in arrivo nuova offerta all’Inter. Dal giocatore una preferenza – CdS

Il PSG continua a volere Skriniar e dopo la prima offerta ne presenterà a breve una seconda all’Inter. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione, anche con la volontà del giocatore.

PRESSING CONTINUO – Per Milan Skriniar il PSG non si è fermato subito. Sul Corriere dello Sport di oggi si segnala come il difensore slovacco sia il principale obiettivo del nuovo direttore sportivo dei parigini, Luis Campos. La prima proposta era da cinquanta milioni più dieci di bonus, ma sarà alzata. L’Inter ne chiede ottanta, bisogna capire se i campioni in carica della Ligue 1 arriveranno a questa cifra. Con gli agenti di Skriniar c’è stato un primo approccio, soprattutto per evitare l’inserimento di club inglesi (citati Chelsea, Manchester United e Tottenham), ma il PSG si cautela e ha messo in conto delle alternative. Il giocatore nel frattempo è partito per le vacanze, dopo l’infortunio con la Slovacchia (vedi articolo), e attende di capire quale sarà il suo futuro. La sua preferenza è quella di restare all’Inter, con cui c’è un’intesa di massima per il rinnovo: cinque milioni a stagione fino al 2026. Ma se dal PSG dovesse arrivare un rilancio pesante non è comunque escluso che alla fine sia Skriniar il sacrificato di quest’estate.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



