VIDEO IN – Fontanarosa: «Lukaku? In allenamento miglioro anche con lui»

Grande felicità per Fontanarosa, che ieri ha giocato titolare Lugano-Inter 1-4. Dal Cornaredo il difensore aggregato alla prima squadra ha commentato l’inizio del ritiro: ecco il video dell’inviato di Inter-News.it.

FESTA GIOVANE – Simone Inzaghi ha scelto Alessandro Fontanarosa come centrale nella difesa a tre per Lugano-Inter. Un esordio che il classe 2003 ha molto apprezzato, come dichiarato nel post partita ai giornalisti presenti al Cornaredo (vedi articolo). Da parte sua anche un commento sul ritorno di Romelu Lukaku e quanto la presenza del belga possa aiutarlo a crescere come giocatore.

Questo il video con tutte le parole di Fontanarosa nel post partita, fatto dall’inviato di Inter-News.it a Lugano Roberto Balestracci.