Daino: «Inter squadra formidabile. Lukaku? Pesante, dovrà lavorare»

Michele Daino, dagli studi di Sportitalia mercato, ha parlato dell’Inter che oggi ha vinto 1-4 contro il Lugano in amichevole. Una considerazione anche su Lukaku

PROTAGONISTA − Daino si è espresso sulla vittoria dell’Inter in amichevole contro il Lugano: «L’Inter è una squadra formidabile e oggi lo ha dimostrato. Esordio di Romelu Lukaku positivo anche se ancora dovrà lavorare perché è un giocatore pesante e ha bisogno di tempo per entrare in condizione. Ma l’Inter sarà una protagonista sicuramente del nostro campionato».