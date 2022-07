Prima Pagina IN Edicola: l’Inter di Lautaro Martinez, è un Lukaku ingolfato

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter è di Lautaro Martinez anche d’estate. Doppietta nel 4-1 di Lugano.

TUTTOSPORT

Cairo: vendo Bremer poi si vede. E il Torino si muove per Becao. Inter, la prima fa colpo. Lautaro Martinez oscura Lukaku. Il belga parte ingolfato però la squadra di Inzaghi promette spettacolo in attacco: anche con Correa.