VIDEO – Sassuolo-Torino 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Torino, anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



TUTTO IN AVVIO – Sassuolo-Torino 1-1 nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Il Sassuolo muove la classifica per un punto comunque utile nella rincorsa salvezza. Pronti via e tempo neanche cinque minuti i neroverdi hanno sbloccato la partita, con colpo di testa di Andrea Pinamonti su cross di Marcus Pedersen. Pessima, nella circostanza, la marmorea difesa del Torino e il ritardo nell’intervento di Vanja Milinkovic-Savic. Ma al 9′ i granata hanno già pareggiato, con fuga di Raoul Bellanova sulla destra e cross basso per il tap-in di Duvan Zapata. Prima del riposo ancora Zapata e Nikola Vlasic ci provano dai venti metri, sfortunati perché le loro conclusioni escono di poco. Nella ripresa il ritmo cala vistosamente, con due occasioni per Armand Laurienté che non riesce a sbloccarsi dopo oltre un mese di digiuno. Al 90′ Grégoire Defrel conclude a giro e la palla va fuori di un nulla, ma è del Torino la migliore chance per vincerla. A recupero scaduto (96′) il punto lo salva Andrea Consigli, prodigioso nel volare su colpo di testa di Zapata.

SASSUOLO-TORINO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Sassuolo-Torino dal canale ufficiale YouTube del Sassuolo.