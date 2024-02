Roma-Inter, Thuram spicca ma i migliori in campo sono due! Uno male – CdS

Non c’è solo Thuram come migliore in campo di Roma-Inter, nelle pagelle del Corriere dello Sport. Sul quotidiano romano c’è il premio per un altro giocatore della squadra capolista, vittoriosa per 2-4.

I VOTI – Dal trionfale Roma-Inter il Corriere dello Sport dà il premio di migliore in campo in coabitazione: Marcus Thuram scelta ovvia, ma anche Yann Sommer. Il portiere e l’attaccante prendono entrambi 7,5, il primo per le parate (non solo quella su Romelu Lukaku, bocciato col 5) e il secondo per gol e autorete procurata. A seguire il 7 in campo è per Alessandro Bastoni (autore del gol del 2-4) e l’ex Henrikh Mkhitaryan, più Simone Inzaghi in tribuna perché squalificato. Promossi col 6,5 anche l’autore dello 0-1 Francesco Acerbi e due uomini assist, Marko Arnautovic e Matteo Darmian. Sotto il 6 vanno Nicolò Barella, Denzel Dumfries e Lautaro Martinez, tutti e tre 5,5. Ma il peggiore di Roma-Inter è Benjamin Pavard, che prende 4,5 per essersi perso Gianluca Mancini e Stephan El Shaarawy sui due gol giallorossi. E a nulla vale il palo colpito nella ripresa che non è nemmeno menzionato nella pagella. Pavard non è comunque l’unico peggiore di Roma-Inter: ci sono anche Rick Karsdorp e Rui Patricio che prendono lo stesso voto.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi