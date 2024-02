Zazzaroni si arrende: «Inter lato Tyson! Lukaku perde con Thuram»

Zazzaroni commenta Roma-Inter e trova due spunti dalla partita di ieri. Il direttore del Corriere dello Sport, nel suo pezzo sul match dell’Olimpico, mette a confronto Lukaku e Thuram oltre a individuare il momento chiave.

LA SPALLATA – Ivan Zazzaroni ieri aveva predetto che l’Inter non avrebbe perso con la Roma e così è stato. Sul Corriere dello Sport di oggi trova il momento chiave. “La Roma è mancata per venti minuti, dal 46′ al 65′, e in quei venti minuti l’Inter ha mostrato all’Olimpico il suo lato Tyson: sfruttando con decisione gli esterni e approfittando dell’inconsistenza difensiva e degli spiazzamenti di Rick Karsdorp e Angelino, ha rimesso la testa davanti e giocato di controllo, risultato peraltro non semplice. Il gol di Alessandro Bastoni al 95′ lo considero una punizione inutile, eccessiva”. Poi si sposta sul duello Thuram-Lukaku.

IL CONFRONTO – Zazzaroni, in un altro estratto del suo pezzo, valuta la sfida tra attuale ed ex numero 9 dell’Inter. “Romelu Lukaku e Paulo Dybala sono stati tra i peggiori, in rapporto alle qualità che possiedono (Romelu ha perso il contronto diretto con Marcus Thuram): per una squadra come la Roma l’evanescenza dei due fuoriclasse è un danno non da poco”.

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni