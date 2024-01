VIDEO – Napoli-Fiorentina 3-0, Supercoppa Italiana: gol e highlights della partita

Napoli-Fiorentina, match delle semifinali di Supercoppa Italiana 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad, in Arabia Saudita.

TRIS E FINALE – Napoli-Fiorentina 3-0 nelle semifinali di Supercoppa Italiana. Il Napoli resta in Arabia Saudita e lunedì si giocherà la finalissima. Dopo nove minuti Matteo Politano calcia col sinistro e Pietro Terracciano alza sopra la traversa. Il match resta in equilibrio fino al 22′, quando Khvicha Kvaratskhelia libera Juan Jesus che con una giocata non da lui va via in bello stile e dà un filtrante perfetto per il destro in diagonale dell’ex Giovanni Simeone che vale l’1-0. Reazione della Fiorentina, con colpo di testa di Lucas Martinez Quarta sul palo. Raccoglie Giacomo Bonaventura che serve in mezzo Lucas Beltran per il gol del pareggio, ma è tutto inutile per un fuorigioco del trequartista. I viola a fine primo tempo avrebbero un rigore, ma Jonathan Ikoné (dopo aver subito fallo da Mario Rui) lo spara in curva sprecando l’occasionissima. Il Napoli raddoppia all’84’: angolo da destra, sponda di Giovanni Di Lorenzo e Alessio Zerbin corregge in rete da mezzo metro. L’attaccante, subentrato poco prima, sbatte sul palo e resta molto dolorante. Non può esultare per questo gol, ma tempo due minuti e (appena ristabilitosi) può farlo al meglio con discesa palla al piede e gran destro per il tris. Il Napoli affronterà lunedì alle 20 la vincente di Inter-Lazio di stasera.

Video con gli highlights di Napoli-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.