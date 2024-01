Inter-Lazio, per Inzaghi un record da battere e un trend da invertire! – TS

Inter-Lazio per Simone Inzaghi non è mai una partita come le altre. Questa di Supercoppa Italiana, poi, porta con sé due obiettivi, uno di squadra e uno personale. Lo spiega TuttoSport.

DUE OBIETTIVI – Manca sempre meno alla semifinale di Supercoppa Italiana di questa sera, che vedrà Inter-Lazio sfidarsi a Riyad per conquistare l’accesso alla finalissima di lunedì. Simone Inzaghi ce la metterà tutta, come sempre. Lo farà per il suo coraggioso gruppo nerazzurro, per il titolo rinomato ma anche per se stesso. Sì, perché vincere anche questa Supercoppa Italiana gli permetterebbe di aggiungere il quinto trofeo della competizione nella sua bacheca personale. Il che vorrebbe dire riuscire a battere il record di tutti i tempi in Italia, superando due allenatori del calibro di Fabio Capello e Marcello Lippi, fermi a quattro proprio come lui attualmente. Prima, però, c’è Inter-Lazio da giocare e, soprattutto da vincere. E questa non risulta un’impresa semplicissima guardando al passato: in Supercoppa Italiana, infatti, i nerazzurri non sono mai riusciti a battere le squadra laziale. Guardando ai due precedenti degli scontri diretti nella competizione, gli interisti hanno perso in finale nel 2000 e nel 2009. Stasera, dunque, Inzaghi avrà due obiettivi importanti dinnanzi: invertire il trend e andare avanti per battere un nuovo record.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini